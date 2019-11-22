В Украине впервые вакцинируют военных от гриппа

В этом сезоне в районе Операции объединенных сил (ООС) начали прививать военных от гриппа. В вооруженных силах Украины подобная практика проводится впервые. Об этом сообщает сегодня, 22 ноября, Генштаб ВСУ в Facebook.

Первый заместитель начальника Главного военно-медицинского управления полковника медицинской службы Андрей Галушко рассказал о том, как проходит вакцинация и насколько она действенна.

В первую очередь прививке гриппом подлежат военнослужащие, которые относятся к группе риска, а именно: личный состав военных учебных заведений (преподаватели, курсанты лицеисты) медицинские работники; личный состав, проходящий военную службу на командных пунктах и ​​пунктах боевого управления; военнослужащие, занимающие должности, связанные с длительным пребыванием в закрытых помещениях и те, кто запланирован к ротации в район проведения ООС.

Прививки личному составу проводятся только после тщательного медицинской осмотра специалистами. К проведению прививок привлекаются медицинские работники, прошедшие специальную и профильную подготовку в Украинской военно-медицинской академии и которые владеют правилами организации и проведения прививок, а также навыками оказания неотложной медицинской помощи в случае возникновения поствакцинальных осложнений.