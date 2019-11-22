Нарушение «тишины»: НВФ открыли провокационный огонь на участке разведения в Петровском

Незаконные вооруженные формирования открывали провокационный огонь в пределах участка разведения № 3 в районе Петровского (Донецкая обл., НКТ*), чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«В ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 21 ноября указано, что 20 ноября 2019 года, камерой зафиксировано грубое нарушение режима прекращения огня со стороны оккупационных вооруженных формирований в пределах участка разведения № 3 Петровское», – сказано в сообщении.

Уточняется, что патруль ОБСЕ, который осуществлял мониторинг ситуации в 2 км к северу от Петровского, в 10:52 слышал 3 очереди из крупнокалиберного пулемета в 2-3 км к югу-юго-западу, в пределах участка разведения.

В штабе ООС отметили, что после проведенного анализа не трудно догадаться, что это очередная попытка дискредитации ВСУ в глазах местного населения неподконтрольной украинским властям территории и мирового сообщества.

«Спроектировав это событие на карту местности можно получить результат, выстрелы были осуществлены с временно оккупированной территории (ВОТ) оккупационными вооруженными формированиями поблизости, или в пределах участка разведения №3 Петровское в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

В ООс добавили, что подразделения ВСУ, согласно условиям разведения, с вероятного места нарушения режима прекращения огня, вести обстрелы физически не могут.

* Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория.