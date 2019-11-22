Наука ради мира и безопасности: В МОН рассказали о проектах по программе НАТО

Украина с 2014 года является одним из крупнейших бенефициаров программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» – в этом году наши эксперты из научных учреждений и вузов участвуют в 33 проектах, а в 25 из них являются соруководителями. Об этом шла речь во время Информационного дня Программы НАТО «Наука ради мира и безопасности» в Украине, сообщает пресс-служба МОН.

Всего же за 25 лет сотрудничества украинские участники получили финансирование более 10 млн евро. «Мы высоко ценим научное сотрудничество с НАТО. Оно позволяет нам расширить возможности в инфраструктурном плане, в плане международных контактов, а также это дополнительные источники финансирования проектов наших ученых, что для Украины является очень важным. В то же время наши исследователи вносят большой вклад в развитие мира и безопасности для всего человечества. Они работают над разработками мирового уровня в смысле международной безопасности, борьбы с терроризмом, в сфере высоких технологий», – отметил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович.

Например, совместная разработка КПИ и Канадского университета Макмастера – портативный микроволновый радар для защиты персонала. Он может на расстоянии до 20 метров выявлять на теле человека, в том числе среди толпы, скрытое оружие – ножи, пистолеты, гранаты.

Еще один проект КПИ с Норвежским университетом естественных наук и технологий – система распознавания мин и взрывных устройств. Созданный миноискатель в любой почве на глубине до полуметра сможет «найти» как металлические, так и пластиковые мины. Их изображения в трех измерениях выводится на монитор прибора.

Старшая советник по вопросам программы «Наука ради мира и безопасности» и партнерства отдела новых проблем безопасности НАТО Дениз Бетен отметила, что гуманитарное разминирование как раз и является одним из главных направлений программы в Украине. Также среди приоритетов – телемедицина. В частности, госпожа Бетен анонсировала старт масштабного проекта на начало следующего года, к которому будут привлечены парамедики. Проект предусматривает их обучение и дальнейшую работу в зонах военных конфликтов.