Реестр данных о лицах пропавших без вести: В минветеранов обсудили с Красным Крестом поиск на Донбассе

Урегулирование вопроса Единого реестра данных о лицах пропавших без вести (как военнослужащих, так и гражданских лиц) и создание эффективных механизмов для их розыска обсудили во время встречи заместителя министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины по вопросам европейской интеграции Алексея Ильяшенко с представителями делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине, передает пресс-служба ведомства.

Учитывая то, что организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также администрирование соответствующего Реестра предлагается передать в ведение минветеранов, заместитель руководителя отдела по работе с пропавшими без вести МККК в Украине Присцилла Абси предложила обеспечение, в рамках мандата, необходимой поддержки мероприятий по развитию механизмов, направленных на розыск лиц, пропавших без вести, помощи их семьям и идентификации погибших.

Алексей Ильяшенко выразил благодарность за сотрудничество и отметил, что узаконенный правовой статус пропавших без вести предусматривает государственную поддержку их семьям.

«Наша задача ускорить передачу Реестра лиц, пропавших без вести, к ведению минветеранов, и тем самым ускорить организационные процессы предоставления материальной и психологической помощи их семьям», – акцентировал Ильяшенко.

Также заместитель руководителя подчеркнул важность привлечения особого внимания украинского общества и мирового сообщества к этой проблеме и необходимость поддержки семей, члены которых пропали без вести в результате вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины и в результате временной оккупации АР Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В ведомстве напомнили, что вопросы защиты лиц, пропавших без вести, и их родственников регулируются нормами международного гуманитарного права, международного права по правам человека и обязывают государства-участники принимать все возможные меры для предупреждения случаев пропажи без вести и устранения их последствий как в мирное время, так и во время вооруженного конфликта и других ситуаций насилия.