В Украине разрешили фото на паспорт в головном уборе

Государственная миграционная служба утвердила новые требования к фотоизображениям при оформлении биометрических документов, которые разрешают верующим религиозных конфессий фотографироваться в головных уборах. Об этом сообщается на сайте ГМСУ.

Отмечается, что вопрос фотографирования на документы, удостоверяющие личность, уже длительное время беспокоит людей, которые имеют различную конфессиональную принадлежность, поэтому многочисленные запросы данного направления от представителей различных вероисповеданий не остались без внимания МВД и ГМСУ.

«Как результат, для решения ряда важных вопросов, касающихся фотографирования на биометрические документы для некоторых категорий лиц, был принят соответствующий приказ. Он утверждает требования к оцифрованному образу лица человека и фотографиям, которые подаются для оформления или обмена документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность либо ее специальный статус, и фотографическому изображению на них», – говорится в сообщении.

Отмечается, что приказ устанавливает унифицированные требования к оцифрованному образу лица человека, который вносится в Единый государственный демографический реестр, и странице данных документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность либо ее специальный статус. При этом он учитывает рекомендации Международной организации гражданской авиации (ICAO) Doc 9303, а следовательно – соблюдаются общие международные нормы.

«В частности, приказ регулирует вопросы относительно фотографирования представителей различных религиозных течений и конфессий при оформлении указанных документов, ведь ранее, согласно государственному стандарту, фотографирование верующих осуществлялось исключительно без головных уборов», – добавили в ГМСУ.

Отмечается, что отныне фотографирование в головном уборе допускается, но только в том случае, если лицо носит его в повседневной жизни ввиду религиозных убеждений.

«Кроме того, фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и ​​материалах допускается по медицинским показаниям, подтвержденным медицинским заключением соответствующего учреждения здравоохранения. Однако такие головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза), закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею», – отметили в миграционной службе.