В Дружковке оснащают GPS-трекерами общественный транспорт

В Дружковке (Донецкая обл.) заканчивается установка GPS-трекеров на городские автобусы, работающие на различных маршрутах. Об этом сообщил директор коммунального предприятия «Дружковка-Автоэлектротранспорт» Александр Нефедов, передает Сайт Дружковки.

По его словам, на сегодняшний день на все трамвайные вагоны, курсирующие по городским маршрутам № 1, 2 и 4, уже установлены GPS-трекеры.

«Всего на линиях курсируют девять вагонов. Все они на сегодняшний день оснащены трекерами с предоплаченной на пять месяцев СИМ-картой с мобильным интернетом», – сказал руководитель предприятия.

Сегодня заканчивается установка GPS-трекеров на городские автобусы, работающие на различных маршрутах.

Предварительно с перевозчиками были заключены соответствующие договора.

Все трекеры находятся на балансе КП «Дружковка-Автоэлектротранспорт». Общее их количество – 37 штук.

Девять GPS-трекеров установлены на все трамвайные вагоны, работающие на линиях. Таким образом, оставшиеся 28 трекеров размещаются на маршрутках.

Инициатором проекта по оснащению дружковского общественного транспорта приборами слежения через интернет является общественная организация «Украина возможностей». Информационный партнер – ОО «Новая Дружковка».

Что касается стоимости, то, как сообщила руководитель ОО «Украина возможностей» Светлана Агаджанян, проект был реализован при финансовом участии доноров и за счет средств городского бюджета. Из них 40 тысяч гривен это средства, полученные по гранту, и 34 тысячи гривен – из городской казны. Кроме того, на 7 тысяч гривен были приобретены предоплаченные на пять месяцев СИМ-карты с мобильным интернетом.

В настоящее время специалисты проводят пуско-наладочные работы по созданию мобильного приложения, благодаря которому скоро жители и гости Дружковки с помощью своих смартфонов смогут в реальном времени следить за перемещением по городу автобусов и трамваев, и точно знать, в какой точке города в настоящий момент находится то или иное транспортное средство.