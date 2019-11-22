Висит в воздухе: У Зеленского рассказали о будущей встрече с Трампом

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа возможна уже в конце текущего года. Об этом заявил внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского Игорь Новиков в интервью «theБабель».

«Сложно переоценить важность встречи в Овальном кабинете. Для любого политика любого государства это важный сигнал о поддержке со стороны США. Президенту Трампу сегодня не хватает времени на прагматичную, продуктивную политику. Скандал с импичментом отнимает много времени, поэтому визит пока висит в воздухе, но я уверен, что он состоится», – сказал Новиков.

Он также уточнил, когда встреча может состояться. «Мне кажется, есть два возможных варианта – конец этого года либо начало следующего, после окончания слушаний в конгрессе», – отметил советник Зеленского.