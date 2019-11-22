Донецкая ОГА заключила территориальное соглашение с профсоюзами и работодателями

В Донецкой области состоялось подписание Территориального соглашения на 2019 – 2021 годы. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба областной военно-гражданской администрации.

«Во время заседания трехстороннего регионального социально-экономического совета состоялось подписание Территориального соглашения на 2019 – 2021 годы между Донецкой облгосадминистрацией, Общим представительским органом репрезентативных профессиональных союзов Донецкой области и Объединением организаций работодателей Донецкой области», – говорится в сообщении.

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко отметил, что подписание соглашения является знаковым событием.

«Соглашение является актом социального диалога и заключается с целью координации усилий, направленных на решение актуальных вопросов жизнедеятельности области, а именно обеспечение эффективного развития экономики области, повышение качества жизни, гарантий занятости населения, динамичного роста заработной платы, обеспечения безопасных условий труда и согласования интересов трудящихся, владельцев и уполномоченных ими органов при регулировании производственных, трудовых и социально-экономических отношений, достижения стабильности и согласия в обществе», – сказал Кириленко.

Также глава области подчеркнул, что соглашение может дополняться в зависимости от потребности и актуальной социально-экономической ситуации.

В соглашение включены рекомендации для сторон на территориальном, местном уровнях по ряду насущных вопросов, с целью принятия решений о возможности их учета при заключении территориальных соглашений и коллективных договоров.