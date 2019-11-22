В Краматорске прошел форум «Гражданское общество Донетчины»

Сегодня, 22 ноября, в Краматорске состоялся форум «Гражданское общество Донетчины», на котором были представлены механизмы укрепления доверия в общинах, достижения социальных изменений, умение работать в командах. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной администрации.

В частности, акцентировали внимание на теме влияния прозрачности органов публичной власти на гражданское общество и инвестиционную сферу. Спикером по этому вопросу выступила директор департамента информационной и внутренней политики Наталья Чукова.

«Мы считаем, что в конце каждого года необходимо подводить итоги совместной деятельности общественности и власти. Нам есть что показать, у нас есть много исследований, которые рассказывают о развитии гражданского общества, результаты взаимодействия между властью и жителями области, и о том, как это взаимодействие может влиять на инвестиционный климат. Одним из главных инструментов общественности является контроль за деньгами и рациональное использование средств. Наша задача заключается в систематизации работы. Сейчас существует 12 объединенных территориальных общин, две из них созданы в этом году путем присоединения к городам областного значения. Там уже функционируют общественные советы», – отметила Чукова.

Как сообщалось ранее, в Украине создано более тысячи громад. Донетчина оказалась в списке регионов, где большинство районов без ОТГ.