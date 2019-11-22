Денисова указала на недопустимость визитов немецких депутатов на неподконтрольный Донбасс

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова указала на случаи с участием официальных лиц Германии, которые незаконно посещают временно неподконтрольные украинской власти территории Донбасса. Об этом она сказала во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Украине Анкой Фельдгузен сегодня, 22 ноября, о чем сообщила на своей странице в Facebook.

«Обратила внимание на случаи, которые случаются с участием официальных лиц Германии, незаконно посещают временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей и временно оккупированного Крыма. В качестве примера, проинформировала о визите 16.10.2019 депутата Берлинского Ландтага от партии "Альтернатива Германии" Гунара Линдемана на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Указала на то, что такие действия могут ослабить позиции Украины и Германии в общей борьбе за возвращение наших территории и граждан», – сообщила Денисова.

Кроме того обсудили вопросы будущего сотрудничества и организации совместных проектов Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и Посольства Федеративной Республики Германии в Украине в сфере прав человека.