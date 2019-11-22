Налоговая скидка для переселенцев: На Донетчине рассказали, как получить

Переселенцы из Донбасса могут вернуть часть уплаченного с заработной платы налога на доходы физических лиц, воспользовавшись правом на налоговую скидку. При каком условии ею можно воспользоваться пояснили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Донецкой области. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает пресс-служба ГУ ГНС.

Так, в ведомстве напомнили, что переселенцы могут вернуть часть уплаченного с заработной платы налога на доходы физических лиц, воспользовавшись правом на налоговую скидку.

«Такое право предусмотрено ст. 166 Налогового кодекса Украины, согласно которой в налоговую скидку разрешено включать сумму средств в виде арендной платы по договору аренды жилья (квартиры, дома), оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, фактически уплаченную налогоплательщиком, который имеет статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ)», – говорится в сообщении.

При этом уточняется, что переселенец имеет право воспользоваться налоговой скидкой исключительно при условии, что он и/или члены его семьи первой степени родства:

не имеют в собственности пригодной для проживания жилой недвижимости, расположенной за пределами временно неподконтрольной территории Украины;

не получают предусмотренных законодательством Украины бюджетных выплат для покрытия расходов на проживание.

Размер такой скидки не может превышать (в расчете на календарный год) 30 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года.

Таким образом, переселенец, имеющий официальную заработную плату и который официально арендует жилье, имеет право воспользоваться правом на налоговую скидку за 2018 год (октябрь-декабрь), подав налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах до конца этого года.

Кроме того, в ГНС напомнили, что декларация подается по месту фактического проживания, если налогоплательщик подал в контролирующий орган по месту фактического проживания/пребывания Заявление по форме № 5 ДР и предъявил при этом справку о постановке на учет ВПЛ.