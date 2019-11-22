В Бахмуте заработал круглосуточный стационарный пункт обогрева

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) начал работу круглосуточный стационарный пункт обогрева. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета.

«В связи с ухудшением погодных условий и с целью предотвращения переохлаждения жителей и гостей города, в г. Бахмуте работает круглосуточный стационарный пункт обогрева», – говорится в сообщении.

Уточняется, что стационарный пункт работает по ул. Чайковского, 1-а, в здании общежития коммунального предприятия «Бахмутская жилая управляющая компания».

Кроме того, в городе также действует мобильный пункт обогрева Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области, который находится на ул. О. Сибирцева, 188. Он будет открыт при снижении температуры до –8 С.

В работе пунктов обогрева призывают участвовать и всех местных жителей. К людям обращаются с помощью пожертвовать теплую одежду, обувь и продукты питания. Передать вещи можно в помещение территориального центра предоставления социальных услуг Бахмутского городского совета на улице О. Сибирцева, 176.

Помощь также принимают в Бахмутской межрайонной организации общества Красного Креста Украины на улице Привокзальной, 1. Принести вещи можно с 08:00 до 17:00.