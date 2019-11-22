Без топлива и газа: Жители прифронтового Павлополя замерзают в домах

В селе Павлополь под Мариуполем (Донецкая обл.) в своих домах замерзают жители. В этом году от благотворительных организаций в село централизованно не завозилось топливо. Также, не решен вопрос с возобновлением газоснабжения.

Так, по словам одного из жителей Мариуполя, у которого в селе проживает мать, дом она отапливает с помощью электроприбора. В связи с этим напряжение в сети низкое и невозможно даже закипятить чайник. В этом году, в село от благотворительных организаций централизованно не завозилось топливо.

Однако, больше всего мужчину волнует, что до сих пор не решен вопрос с возобновлением газоснабжения. Насколько известно, газ поступал в Павлополь с неподконтрольной территории. «Его подача прекратилась летом 2019 года после обстрела села Красноармейского. Тогда была перебита газовая труба не на территории Украины. Ее восстановили, но подключить газ в силу разных причин мы не можем», – отметил глава поселка Сергей Шапкин.

Кк пояснил Шапкин, для безаварийного возобновления газоснабжения необходимо провести технические работы, которые не выполнялись с августа 2014 года. По его словам, нужно обследовать подземный газопровод низкого давления общей протяженностью 11, 357 км на предмет повреждений и утечек. Произвести продувку газопровода высокого давления, запустить и настроить оборудование ГРП и провести продувку уличного газопровода.

«Чтобы процесс подачи газа в село был запущен, для Донбасса должен быть принят особый статус. Нужно принять решение, чтобы людям мог поступать газ. Это особый регион Украины, непохожий на все остальные. Разве мы находимся не в особом статусе, ведь живем вокруг минных полей?», – считает Шапкин.

Глава поселка подтвердил, что в село не завозится твердое топливо централизованно, но особо нуждающиеся уже получили денежную помощь от Красного Креста. Предполагается, что на эти деньги люди должны закупить топливо. Сам Шапкин не видел, чтобы в село заезжали автомобили с углем или брикетами, и подозревает, что люди могут использовать средства не по назначению.

В пресс-службе международной организации Красный Крест сообщили, что к отопительному сезону выдают особо нуждающимся по 8 тыс. грн. Выдают двумя траншами – по 4 тыс. грн (первый транш сейчас в процессе выдачи, второй ожидается после нового года – ред.).

«Денежную помощь мы выдавали и в прошлом году и предполагали, что средства могут потратить на утепление: люди могут купить топливо, теплую одежду. После этого мы проверяли, как были потрачены средства. 85% людей использовали их по назначению, оставшиеся 15% людей купили лекарства. В данный момент мы не можем говорить, что люди как-то не так потратили средства. В любом случае, мы понимаем, что эти деньги они могут потратить, так как им необходимо», – заявили в Красном Кресте.

Средства на закупку топлива получают 46 домохозяйств. Кроме Красного Креста павлопольцам помогает французская организация «АКТЕТ».

Источник: Сайт города Мариуполя