Зеленая комната: На Донетчине стартовал проект по обеспечению прав ребенка в ходе следствия

В Донецкой области стартовал проект «Полиция, дружественная к ребенку», что поможет в обеспечении прав и свобод детей. Вскоре в Мариуполе и Мангушском районе начнут действовать «зеленые комнаты». Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Отмечается, что проект реализуется при поддержке Программы ООН по восстановлению и развитию мира и в тесном сотрудничестве с Мариупольским городским советом.

Так, для обеспечения эффективного взаимодействия полиции и детей, в полицейских подразделениях Мариуполя и Мангуша пока создаются «зеленые комнаты». Основная их задача – полноценное обеспечение прав и свобод ребенка в ходе следственных и процессуальных действий, используя современные европейские стандарты в общение офицера с ребенком, который стал свидетелем или пострадавшим от преступления, или находится в конфликте с законом.

Цель беседы в такой комнате – предотвратить повторную травму психики ребенка в ходе следственных действий. «Зеленые комнаты» помогут детям почувствовать себя в полной безопасности и будут способствовать доверчивому общению со взрослыми.