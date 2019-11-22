Снова аферисты: Жительница Николаевки отдала более 1 тыс. долларов за «освобождение» сына

В Николаевке (Донецкая обл.) 79-летняя женщина отдала мошенникам 1 200 долл., поверив, что эти деньги нужны для «освобождения» сына от тюрьмы. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как выяснилось, на стационарный телефон жительницы Николаевки позвонил «полицейский» и сообщил, что ее сын сильно избил человека и попал в отдел полиции. Однако при этом сразу успокоил, что все можно уладить финансово и за деньгами придет мужчина.

Женщина сразу согласилась «решить вопрос», и только после того, как она передала незнакомцу деньги, она позвонила сыну, который заверил, что с ним все в порядке и он никого не бил.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины и начато досудебное расследование», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Полиция напоминает местным жителям о том, что необходимо уделять внимание пожилым родственникам и знакомым, рассказывать им о методах «работы» мошенников.

«Граждане должны помнить, что только осмотрительность и бдительность могут уберечь их от неприятных неожиданностей», – добавили в полиции.