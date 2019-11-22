На Донетчине запустят мобильные ЦПАУ

В Мариуполе представители ПРООН обсудили создание на Донетчине мобильных Центров предоставления административніх услуг (ЦПАУ). Проект реализуется при поддержке правительства Канады, его финансирование составит 5 млн канадских долл. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«В Мариуполе прошел круглый стол с участием заместителя городского головы Михаила Ивченко, представителей ПРООН и громад Мариуполя и Сартаны. Во время встречи презентовали проект "Мобильные центры предоставления административных услуг для пострадавшего от конфликта населения Восточной Украины". Он реализуется при поддержке правительства Канады», – говорится в сообщении.

Как отмечается, проект включает создание мобильных центров предоставления административных услуг, его финансирование составит 5 млн канадских долл.

По словам специалиста местного управления и админуслуг Владислава Силы, до 2021 года программой ПРООН планируется закупить специально оборудованные автомобили. Они будут передвигаться по городам и селам, которые находятся возле контрольно-пропускных пунктов. Например, в Марьинке, Северске, Курахово, Угледаре и Мариуполе. Четверо специалистов будут предоставлять ряд административных услуг. Среди них – оформление паспорта. Это значительно улучшит доступ к услугам ЦПАУ не только жителей отдаленных районов, но и людей с инвалидностью.

Также уточняется, что уже началась разработка интернет-сайта передвижных ЦПАУ и мобильного приложения, с помощью которых можно узнать время и место работы мобильных центров. «Также будет разработано СМС-приложение – отправив запрос на короткий номер, можно будет узнать перечень услуг данных центров и график приемов специалистов», – добавили в пресс-службе горсовета.