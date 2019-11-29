Обращения граждан в госорганы: Как жителям Донбасса защитить свои права

В Украине, в том числе на Донбассе, обращение граждан является важным инструментом защиты прав. В случае если права нарушены или не признаются – обращение в соответствующий государственный орган поможет получить такую ​​информацию или обжаловать какое-либо решение. Об этом на своем сайте сообщает общественная организация «Донбасс SOS».

Отмечается, что данный вопрос регулируется Законом Украины «Об обращениях граждан» от 2 октября 1996 года.

Чаще всего граждане подают заявления и жалобы, которые могут быть устными и письменными. В обращении обязательно должны быть указаны:

фамилия имя отчество;

место жительства гражданина;

суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования.

Письменное обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты. В электронном обращении также должно быть указана электронная почта, на которую заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним.

Обращение, оформленное без соблюдения требований, возвращается с разъяснениями не позднее чем через 10 дней со дня его поступления или пересылается в компетентный орган – если было направлено в орган, не имеющий отношения к вашему вопросу.

Жалоба на решение, которое обжаловалось, может быть подана в течение 1 года с момента его принятия, но не позднее 1 месяца со времени ознакомления гражданина с принятым решением.

Государственным органам запрещается направлять жалобы граждан для рассмотрения тем органам или должностным лицам, действия или решения которых обжалуются, но, к сожалению – это распространенная практика.

После рассмотрения обращения вам обязательно должны дать ответ за подписью руководителя соответствующего органа или исполняющего его обязанности. Ответ на обращение должен быть предоставлен ​​в течение 1 месяца со дня поступления (т. е. в случае направления по почте – со дня получения органом, а не со дня отправки). При этом, ответ на те обращения, которые не требуют дополнительного изучения, – безотлагательно, но не позднее 15 дней со дня их получения. Если в месячный срок ответить на вопрос в обращении невозможно, руководитель соответствующего органа, устанавливают необходимый срок для его рассмотрения, о чем письменно сообщается человеку, подавшему обращение. Но в целом – не более 45 дней.

Нарушение таких сроков или отказ в принятии обращения или иное нарушение законодательства об обращении граждан влечет за собой административную ответственность – наложение штрафа на должностных лиц от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

После подаче обращения необходимо быть уверенным, что оно не «потеряется». Так, при подаче письменного обращения на штампе должна быть проставлена ​​следующая информация:

наименование организации;

дата поступления;

входящий номер обращения;

на практике также ответственным сотрудником проставляется подпись.

Эта информация значительно снизит возможность возникновения проблемных ситуаций с «потерей» обращений и просрочкой ответа на них.

Если у вас не принимают заявление или жалобу, отказываются предоставлять необходимую информацию или иным образом нарушают права, юристы советуют следующее:

обратиться к начальнику госоргана и объяснить ситуацию. Потребовать, чтобы проблемная ситуация была решена. Сообщить, что в случае отказа вы будете вынуждены предпринять дальнейшие шаги для ее решения;

обратиться с письменной жалобой на начальника соответствующего органа (советуем письменно) – через канцелярию соответствующего органа или через отделения почты письмом с описью и уведомлением о вручении или на электронный адрес органа или через Правительственный контактный центр по короткому номеру 15-45.

Также можно обращаться на «горячие линии» соответствующих государственных органов с сообщениями о нарушениях.

«Требуйте правильной регистрации вашего обращения–- предоставление вам копии и всех отметок. В случае возникновения конфликтов или отказа в принятии обращения – обращайтесь на 15-45 (обращение будет сформировано на основании ваших слов, через несколько минут вам поступит смс с его номером) – таким образом обращение будет гарантировано зарегистрировано», – отметили специалисты.

Также вы можете обратиться к Омбудсмену или его представителю для привлечения виновных к ответственности.