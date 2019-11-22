Страховая цена на газ в Украине: Почему хотят ввести, и как это повлияет на стоимость

Кабинет министров Украины совместно с компанией НАК «Нафтогаз» разрабатывает решение, согласно которому с 1 января жителям Украины предложат определенную страховую цену на газ. Однако, поскольку постановления Кабмина очень часто меняются до неузнаваемости в процессе их обсуждения, пока рано подводить итоги. Такое мнение высказал директор специальных программ научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев, передает «Слово і Діло».

К такому шагу власть решила прибегнуть, так как с 1 января 2020 года заканчивается действующий контракт с Россией на транзит газа по украинской территории. По словам эксперта, пока непонятно, что такое так называемые «страховые цены на газ».

Геннадий Рябцев напомнил, что спецобязательства на рынке природного газа действуют до 1 января. Прекращения их действия может привести к тому, что резко возрастет количество неплатежеспособных потребителей.

«Ведь речь идет не только о газе. Это повлияет на тарифы на отопление, горячую воду. Конечно, Кабмину необходимо каким-то образом этот вопрос решить, поскольку изменение правил игры в середине отопительного сезона может привести к увеличению неплатежеспособного спроса и неспособности государства каким-то образом отреагировать. Поэтому на смену специальным обязательством должно прийти "что-либо" другое. Однако, что из этого получится, рано говорить. Есть кардинально противоположные предложения», – сказал Рябцев.

Он отметил, что для Украины это новый подход. Сегодня «страховые цены на газ» – это предложение на уровне идеи, а не готового проекта. К тому же, к нему еще нужно прикрепить экономическое обоснование, с чем будет сложнее.

Энергетик добавил, что в любом случае, в отопительный сезон цена не может быть ниже. Он объяснил, что цена газа для населения привязана к минимальной из четырех составляющих.

Рябцев уточнил, что сегодня минимальная из четырех составляющих – это цена для промышленности, но и она на ноябрь увеличена, следовательно, для населения стоимость также выросла. По словам эксперта, цена увеличилась, поскольку эти цены привязаны к спекулятивному внешнему рынку.

Эксперт подчеркнул, что выбрали наиболее спекулятивный сегмент европейского рынка, в котором наибольшие колебания и самая высокая цена в отопительный сезон с расчетом, что все будет нормально.

«Однако две последние недели ноября говорят о том, что цена еще увеличилась на этом рынке почти вдвое. То есть – 50% роста цены. Если этот рост перевести в стоимость газа для населения в декабре, то это близко к предельной цене, определенной для населения, как предельная. Но с 1 января, когда спецзобязательства и эта предельная цена будут отменены, вполне возможно, что цена будет неподъемной для большинства потребителей», – высказал мнение Геннадий Рябцев.