«Власть-Бизнес-Общество»: На Донбассе налаживают новые экологические партнерства

В Донецкой области состоялся первый форум экологического партнерства «Власть-Бизнес-Общество», организованный в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира (UN RPP) при финансовой поддержке правительств Дании, Швеции и Швейцарской Конфедерации, сообщает пресс-служба ПРООН в Украине.

«Восточная Украина сталкивается с рядом серьезных экологических вызовов. Загрязнение, вызванное тяжелой промышленностью в течение почти двух веков, прежде всего угледобывающей и металлургической повредило части ландшафта и продолжает загрязнять воздух и воду в регионе. Интенсивное развитие сельского хозяйства в Донецкой и Луганской областях обуславливает еще большее загрязнение почв и воды. Кроме этого, вооруженный конфликт в регионе, который продолжается с 2014 года, нанес ущерб окружающей среде региона и вызвал существенное сокращение персонала, что охраняет природные заповедники. Согласно оценке, проведенной Научно-политической платформой ООН по окружающей среде и безопасности, в результате конфликта были повреждены или уничтожены экосистемы площадью не менее 530 000 га, включая 18 природных заповедников площадью 80 000 га. К тому же, пострадали 150 000 га лесов, в том числе в зоне военных операций и прилегающих к ней территорий было зафиксировано 12 500 лесных пожаров», – говорится в сообщении.

Форум собрал более сотни представителей органов местного самоуправления Донецкой и Луганской областей, представителей Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, Министерства развития общин и территорий Украины, Донецкой и Луганской ОГА, руководителей департаментов экологии и природных ресурсов Донецкой и Луганской областей, представителей промышленности и энергетики, а также бизнес, общественные организации и представителей СМИ.

Участники форума узнали о мерах по оценке, ограничению и восстановлению причиненного экологического ущерба и обсудили способы привлечения всех сторон для предотвращения дальнейших проблем в то время, как происходит восстановление бизнеса, промышленности и экономики региона.

«Хочу отметить, что нашей Программой была проведена большая работа на уровне общин, где мы поддержали создание около 20 экологических инициатив сотрудничества местной власти, малого, среднего и крупного бизнеса и жителей общины, включая представителей гражданского общества. И сегодня на форуме мы хотим услышать новые идеи, критику и предложения для их учета в наших будущей деятельности три последующих года. В этом заключается логика этого форума. И стоит отдать должное еще одной составляющей, которая пропущена в названии форума, где указаны три стороны экологической формулы – исследовательском среде, наработки которой мы системно используем во всех наших экологических инициативах», – отметил руководитель Программы ООН по восстановлению и развитию мира Виктор Мунтяну.

Центральными темами обсуждений на форуме стали налаживание диалога между местной властью и крупнейшими промышленными предприятиями региона, анализ экологической составляющей социальной ответственности и ее влияния на развитие предприятий регионов, повышение экологической социальной ответственности и предотвращения негативного влияния на экономико-экологическое развитие регионов, внедрение экологических стратегий, а также обмен опытом и предложениями о путях улучшения состояния окружающей среды.

«С позиции ученого подчеркну, что первые шаги сотрудничества Программы ООН по восстановлению и развитию мира вместе с органами местного самоуправления, организациями гражданского общества, бизнеса в вопросах оценки рисков, особенно по чрезвычайным ситуациям, в условиях продолжающегося конфликта – это важная работа, которую мы всячески поддерживаем для минимизации тех угроз, которые сейчас нависли над востоком Украины», – отметил ректор Государственной экологической академии последипломного образования Александр Бондарь.