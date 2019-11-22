Россия вышла из договора о защите жертв вооруженных конфликтов

Глава Россия Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отзыв признания РФ Международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права во время международных военных конфликтов. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба Госдумы РФ, сообщает «Европейская правда».

Международную комиссию по установлению фактов создали соответствии с дополнительным протоколом 1977 года по Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

Этот протокол был ратифицирован СССР в 1989 году. Закон предусматривает отзыв признания комиссии Россией.

В письме к главе Госдумы Путин объяснил, что предложил отозвать признание комиссии из-за «исключительных обстоятельств», которые «затрагивают интересы Российской Федерации и требуют принятия неотложных мер».

Путин заявил, что комиссия, созданная в рамках Женевских конвенций, давно не выполняет свои функции и «в нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно растут».

Издание отметило, что заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица считает, что так РФ пытается избежать ответственности за свои преступления в иностранных конфликтах. «Очевидно, в Москве паника или как минимум понимание потенциальной ответственности за преступления в ходе российской агрессии против иностранных государств. Поэтому российские законодатели решили, что дальнейшее признание компетенции комиссии не целесообразно», – отметил заместитель министра на своей странице в Facebook.