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Как волонтеры Красного Креста помогают пересекающим КПВВ «Станица Луганская» (Фото)

22.11.19 21:48
Фото: МККК
Фото: МККК

В течение 2019 года волонтеры Красного Креста помогли около 500 тысячам людей в Станице Луганской. Волонтеры оказывали первую помощь и содержали пункт обогрева / охлаждения с обеих сторон моста через Северский Донец, где люди могли отдохнуть и выпить воды или чая. Об этом сообщает пресс-служба Международного Комитета Красного Креста в Украине.

«Для пожилых людей жить у линии соприкосновения особенно сложно, ведь она разделяет не только территорию, но и отделяет их от детей и внуков. Те, кто может выдержать изнурительную поездку, пересекают линию разграничения, чтобы встретиться со своими родными», – говорится в сообщении.

Фото: МККК

Фото

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