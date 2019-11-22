Как волонтеры Красного Креста помогают пересекающим КПВВ «Станица Луганская» (Фото)

В течение 2019 года волонтеры Красного Креста помогли около 500 тысячам людей в Станице Луганской. Волонтеры оказывали первую помощь и содержали пункт обогрева / охлаждения с обеих сторон моста через Северский Донец, где люди могли отдохнуть и выпить воды или чая. Об этом сообщает пресс-служба Международного Комитета Красного Креста в Украине.

«Для пожилых людей жить у линии соприкосновения особенно сложно, ведь она разделяет не только территорию, но и отделяет их от детей и внуков. Те, кто может выдержать изнурительную поездку, пересекают линию разграничения, чтобы встретиться со своими родными», – говорится в сообщении.