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Нормандская встреча: Евросоюз надеется на шаг к миру на Донбассе

22.11.19 18:54

В Евросоюзе надеются, что встреча лидеров стран в «Нормандском формате» станет важным шагом в мирном урегулировании конфликта на Донбассе при полном соблюдении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает «Укринформ».

«Мы приветствуем объявление даты очередной встречи лидеров государств в рамках "Нормандского формата". Мы надеемся, что эта встреча будет иметь результатом конкретные меры, направленные на прекращение насилия и облегчение страданий мирных жителей, и, таким образом, может стать важным шагом в мирном урегулировании конфликта при полном соблюдении суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины», – говорится в обращении.

Как отметили в ЕС, это возможно лишь «при наличии сильной политической воли у обеих сторон». «В этой связи мы благодарны украинскому руководству за его непоколебимую приверженность мирному урегулированию конфликта и призываем Россию действовать так же», – отмечается в заявлении.

В то же время, в Евросоюзе приветствовали прогресс на трех участках разведения сил и средств на Донбассе, а также строительство моста у Станицы Луганской.

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