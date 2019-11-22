Украину накроют две волны гриппа и ОРВИ

Во время нынешнего эпидемического сезона украинцам стоит ожидать двух пиков заболеваемости гриппом и ОРВИ (острая респираторная вирусная инфекция) – в декабре и в конце января – начале февраля. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

«Согласно прогнозу, в следующем сезоне 2019-2020 годов гриппом и ОРВИ заболеют от 4,8 до 6,7 млн человек. Ожидается две волны подъема заболеваемости – в декабре и в конце января, в начале февраля с возможным максимальным уровнем на 4-й неделе 2020 года», – говорится в прогнозе эпидемического сезона 2019 / 2020.

Также указано, что эпидемический порог для нового сезона составит 476,7 на 100 000 населения.

Как сообщалось ранее, в этом сезоне в районе Операции объединенных сил (ООС) начали прививать военных от гриппа.