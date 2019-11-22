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ФСБ России возобновило следствие по делу украинских моряков

22.11.19 19:33

Следователи ФСБ России в связи с передачей Украине военных кораблей возобновили следственные действия по делу моряков, задержанных за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Об этом заявил адвокат Николай Полозов, представляющий интересы переданных на родину украинских военных моряков, сообщил российский «ТАСС».

По словам Полозова, ознакомление с материалами дела приостановлено. «Возобновлены следственные действия с связи с передачей военных кораблей Украине, ознакомление защитой с материалами дела приостановлено», – сказал он.

По словам Полозова, после того, как следствие будет завершено, защита снова приступит к ознакомлению с материалами дела. «Данные, которые появятся в ходе возобновленного следствия, будут включены в дополнительный том (дела)», – пояснил адвокат.

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