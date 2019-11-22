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В Донецкой области НВФ атаковали ракетой военный автомобиль в мирном населенном пункте (Фото)

22.11.19 20:45
Фото: пресс-центр Операции объединенных сил
Фото: пресс-центр Операции объединенных сил

От одной из воинских части в районе проведения ООС поступило сообщение о повреждении грузовика. В ходе выезда следственной группы на место инцидента выяснилось, что автомобиль был подбит из противотанкового управляемого ракетного комплекса «Фагот». Об этом сегодня, 22 ноября сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что инцидент произошел 21 ноября.

«Данный автомобиль на момент обстрела даже не находился на передовой линии обороны, а находился в населенном пункте Шумы. Машина обеспечения просто развозила продукты питания и воду для военнослужащих на дальние позиции. Такой подлости, чтобы в мирном населенном пункте, где проживают только гражданские, будет применено такая мощное оружие, никто просто не ожидал», – комментирует событие военнослужащий ВС Украины Виктор. -

По его словам, пуск ракеты осуществлялся с расстояния около 2,5 км. На такой дальности управлять боеприпасом очень трудно. Оператор враждебного ПТРК пытался «завести» ракету именно в кабину, но четко не рассчитал расстояние и попал в деревянный борт кузова.

Трое военнослужащих получили контузию. Среди них – одна женщина. Сейчас они находятся на лечении в военном госпитале. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Фото: пресс-центр Операции объединенных сил

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