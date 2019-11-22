В Гоструда предложили лишать права голоса работающих неофициально

В Украине несколько миллионов граждан работают без официального оформления трудовых отношений с работодателем. Об этом заявил глава Госслужбы Украины по вопросам труда (Гоструда) Роман Чернега в ходе презентации результатов совместного проекта Евросоюза и Международной организации труда в Украине «Укрепление администрации труда с целью улучшения условий труда и преодоления незадекларированного труда», реализованного в 2017-2019 году, пишет «УНИАН».

«По состоянию на сегодня мы можем говорить о нескольких миллионах наших граждан, которые работают вне пределов официальных трудовых отношений», – сказал Чернега, отметив, что таким образом граждане соглашаются на отсутствие социальных гарантий и прав полноценных членов общества.

Чиновник отметил, что высокий показатель теневой занятости, помимо недостатков для самих работников, негативно сказывается на экономике страны. При этом Чернега заявил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики. «Я думаю, было бы неплохо предусмотреть и у нас такие предохранители, которые бы работали системно и помогали делать Украину лучше, экономически стабильнее, более богатой», – добавил он.