В Украине подлинность диплома можно проверить онлайн

В Украине запустили сервис, который позволяет подтвердить подлинность документов о высшем образовании государственного образца, выданных с 2000 года. Юридическое подтверждение достоверности диплома можно получить по электронной почте. Работу сервиса обеспечивает государственное предприятие «ИнфоРесурс», сообщает минобразования и науки.

«Таким образом мы формируем культуру взаимодействия государственных органов с ключевыми стейкхолдерами – обычными гражданами. Теперь они, не выходя из дома, в два клика могут получить документ, подтверждающий подлинность диплома», – отметила министр образования и науки Анна Новосад

Для подтверждения достоверности документов нужно заполнить форму на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования и указать реквизиты диплома и персональные данные его владельца. Сервис формирует подтверждение, накладывает на него электронную подпись и печать и отправляет на указанный запрашивающим электронный адрес в течение трех рабочих дней.

Пользоваться сервисом могут не только физические лица-владельцы дипломов, но и вузы, официальные учреждения, журналисты и др. Доступны данные обо всех дипломах, кроме дипломов выпускников военных вузов и подразделений.

Как сообщалось ранее, на Луганщине группе студентов Лисичанского медицинского колледжа выдали фальшивые дипломы.