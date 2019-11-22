Правозащитники помогают переселенцам установить связь своего состояния с вооруженным конфликтом и получить компенсацию

Долгосрочное медицинское лечение последствий ранений или контузий мирных жителей и военных оказывается вне поля зрения государства. Об этом сообщает правозащитная Группа «СIЧ»

«Мы провели опрос около сотни переселенцев и ветеранов в нашем регионе и выяснили, что почти в каждом случае произошло ухудшение здоровья вследствие повреждения, ранения или контузии. Большинство из опрошенных даже не знали, что могут подтвердить связь своего состояния с вооруженным конфликтом и получить компенсацию», – рассказала правозащитница Наталья Кожина.

Всего в Днепропетровской области проживает более 71 000 вынужденных переселенцев, из которых три тысячи – имеют инвалидность. Поэтому вопрос медицинской защиты особенно актуален.

Сейчас правозащитная группа «СИЧ» внедряет проект правовой поддержки именно такой категории людей – военных и гражданских, которые получили инвалидность и различные повреждения в результате вооруженного конфликта и требуют юридической защиты.

Предоставляет правовые консультации.

Составляет заявления, жалобы и запросы в государственные органы и силовые структуры.

Отстаивают интересы пострадавших в органах исполнительных властей.

Защищают права в национальных судах.

«Уже шестой год войны, а некоторые ветераны добровольческих батальонов до сих пор не могут получить статус УБД. Мы помогаем защитить их права в судах», – добавил юрист Владимир Петренко.

Всего в Днепропетровской области проживает 25 тысячи ветеранов, 723 инвалида войны и 1 200 членов семей погибших бойцов.