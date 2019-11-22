На Донбассе в ДТП погиб военный

В зоне Операции объединенных сил на Донбассе сегодня, 22 ноября, был ранен один украинский защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

«Сегодня, 22 ноября, ранения в результате обстрелов получил один наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия», – говорится в сообщении.

Издание «Левый берег» сообщало, что сегодня, 22 ноября, при исполнении служебных обязанностей в ООС погиб командир батареи старший лейтенант Богдан Шацкий, 1995 года рождения.