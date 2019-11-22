Украина против России: В Гааге принято первое решение арбитража

Аарбитражный суд по делу Украины против России о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей Конвенции ООН по морскому праву принял первое процедурное решение. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в Facebook.

«Мы получили первый процедурный приказ Арбитражного Трибунала, которым утверждены Правила назначения, Регламент и график работы Арбитража. И с сегодняшнего дня наше дело называется "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей". Для нас было очень важно зафиксировать в названии не только нарушение Россией норм международного права, но и отразить, что этот спор касается наших моряков, которые провели 9 месяцев в тюрьме. И Арбитраж нас услышал», – отметила Зеркаль.

«Позитивом можно считать и то, что РФ не удалось затянуть нас и Арбитраж в длительный и многоступенчатый процесс. Согласно расписанию мы должны представить свой Меморандум за 6 месяцев, но никто не мешает нам подготовить и подать его раньше. И с момента подачи нами Меморандума у ​​россиян будет 3 месяца для того, чтобы воспользоваться своим правом и выразить возражения относительно юрисдикции – сыграть в их любимую игру оспаривания права Арбитража рассматривать это дело, используя уже понятную линию, которую они безрезультатно пытались навязать судьям в Гамбурге об исключении из их компетенции военной деятельности. Поскольку военная деятельность в соответствии с заявлением, сделанным Россией Конвенции, исключена из юрисдикции как Международного трибунала по морскому праву, так и Арбитражного Трибунала. При этом у нас есть право прокомментировать возражения русских и обратиться к Арбитража с просьбой их отклонить. Наша позиция заключается в том, что решить вопрос юрисдикции по этому делу отдельно от рассмотрения фактов невозможно», – уточнила замминистра.

Она также пояснила, что, соответственно, Арбитраж должен определить, действительно ли есть основания для разделения процесса на 2 стадии (юрисдикционную и по существу) и примет решение о дальнейших стадий рассмотрения дела. «В случае принятия решения о разделении процесса на 2 стадии мы получим 3 месяца на подготовку ответа на российские возражения. Если разделение не произойдет, то россияне будут вынуждены подать свой контр Меморандум течение 6 месяцев с даты вынесения Арбитражем решение об отклонении рассмотрения предыдущих возражений РФ на юрисдикционной стадии. Арбитраж также определил, что письменные позиции сторон будут обнародованы в момент начала устных слушаний. Кроме того, речи агентов будут открытыми, а по доступу общественности к остальным слушаний, решения будут приняты Арбитражем дополнительно накануне слушаний. Итак, РФ не удастся скрыть факты и свои нарушения от широкой общественности и исказить историю. Конечно, это дело не будет очень быстрым, но уверена, что за достоинство и свободу надо бороться до конца! Целью является признание РФ страной, которая нарушает военные иммунитеты, и получение надлежащей компенсации», – резюмировала елена Зеркаль.

Напомним, в ноябре 2018 года вместе с украинскими военными судами Россия захватила в плен 22 моряка и 2 работников СБУ, которые находились на борту. Украинские военнопленные вернулись на Родину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украины и РФ удерживаемых лиц.