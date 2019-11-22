В Украине прожиточный минимум – незаконный: Эксперт рассказал, пересмотрят ли выплаты

В Украине, в том числе на Донбассе, размер официального прожиточного минимума, который фигурирует в законе о государственном бюджете и на основании которого рассчитываются пенсии и много социальных выплат, признан судом незаконным. Суд обязал Кабмин переделать бюджет. Реально ли выполнить такое решение и есть ли возможности для повышения выплат рассказал генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает «Слово і Діло».

Экономист подчеркнул, что процедура принятия решения была не выдержана. «Пересчитают или нет? Нет. Нужно исходить из того, кто теряет от этого решения. Это государство. Поэтому в любом случае мы не увидим такого результата», – считает Дорошенко.

В то же время он назвал позитивным тот факт, что даже юридическим вмешательством правительство заставляют делать все правильно и увеличивать выплаты не просто потому, что на эти суммы невозможно прожить.

По его словам, решение суда пока не принесет результатов, но, через некоторое время это возможно. Вероятнее, при принятии последующих решений Кабмин будет учитывать то, что происходит.

«Если в семье есть доход на уровне 6 тыс. грн, то, чтобы его увеличить, нужно что-то делать. Государство, как семья, ничего не делает или делает слишком мало, чтобы увеличить доходы. За счет чего это возможно? Та же сама таможня. Те, кто приходили к власти, говорили, что на таможне происходит такой беспредел, что, если сделать хотя бы один шаг, то 10 млн грн здесь же можно получить в бюджет. Почему пока даже несколько миллионов дополнительно не поступило в казну. Это означает, что фактически у государства сейчас нет денег, чтобы увеличивать какие выплаты», – прокомментировал Алексей Дорошенко.

Он обратил внимание, что согласно предварительным расчетам этого бюджета пенсия увеличивается на несколько процентов, дополнительно 5% дадут для финансирования дефицита ПФУ. Экономист объяснил, что в соответствии пенсии в 2020 году повысят примерно на 5%, что фактически – ничего для пенсионеров.

«Минимальный прожиточный минимум – это фактически итог того, что делает правительство. Показатель низкий, но могут ли его увеличить при текущих обстоятельствах? Нет, не могут», – констатировал Дорошенко.

Эксперт также скептически оценил то, что в Министерстве соцполитики подготовили законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», который «отвяжет» социальные выплаты и целый ряд других платежей от прожиточного минимума, и «направлен на борьбу с бедностью».

«Почему опять говорят о том, что они могут сделать, а не то, что сделали?» – акцентировал экономист.

По словам Дорошенко, какие бы законодательные инициативы не подавали, за счет чего их реализовать, пока представить сложно. Экономист аргументировал, что внутренние инвестиции не приходят в страну, украинцы не стали открывать больше собственного бизнеса, а трудовые мигранты заработанные за границей средства тратят там на жительство, а не вкладывают в Украине.

«Внутренних инвестиций нет, внешних тоже. Поэтому юридическое решение суда – это хорошо. Однако по факту сейчас ничего не изменится. Через некоторое время, возможно, правительство будет относиться к вопросу более ответственно, уже будут знать, что их решения могут обжаловать. Это будет влиять на принятие правильного решения», – подытожил Алексей Дорошенко.

Ранее сообщалось, что Окружной административный суд города Киева признал противоправными действия Кабинета министров при установлении прожиточного минимума на 2019 год.

Напомним, что Верховная Рада Украины 14 ноября приняла закон о госбюджете-2020 в целом. Прожиточный минимум с 1 января – 2 027 грн.