ФК «Шахтер» разгромил ФК «Львов» (Фото)

Донецкий «Шахтер» в стартовом матче 15-го тура чемпионата Украины разобрался с одним из аутсайдеров турнира «Львовом».

Хозяева поля благодаря голу Жуниора Мораеса, который восстановился после травмы, открыли счет на 11-й минуте встречи, но гости сумели уйти на перерыв с ничейным результатом – отличился Никита Татарков. Кстати, этот мяч стал для «горняков» первым пропущенным в чемпионате Украины за два последних месяца, в прошлый раз такое случалось 14 сентября в матче против «Зари».

Но после перерыва «Шахтер» расставил все по своим местам: Мораес забил второй мяч и снова вывел свою команду вперед, а затем оформил хет-трик, реализовав пенальти. А на последних минутах Алан Патрик красивым ударом снял паутину с девятки ворот «Львова» и установил окончательный счет в матче.

«Шахтер» – «Львова» – 4:1.

Голы: Мораес (11, 53, 77, с пенальти), Алан Патрик (85) – Татаркова (25).

«Шахтер»: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио, Болбат, Тете, Алан Патрик, Коноплянка, Мораес.

«Львова» : Бандура, Приймак, Борзенко, Гончар, Братков, Рафаэл Сабино, Мартан, Педро Витор, Татаркова, Пернамбуко, Рожерио Шина.

Предупреждение: Братков (19), Степаненко (24), Бандура (70), Рафаэл Сабино (76), Мораес (78), Алваро (86), Алан Патрик (88).