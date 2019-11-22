Со звуковым и световым сигналом: На Луганщине заработали современные пешеходные переходы (Видео)

В Лисичанске (Луганская обл.) начали работать современные пешеходные переходы. Они оборудованы световыми и звуковыми сигналами. Пока их тестирую коммунальщики.

По словам жителя Лисичанска, имеющего инвалидность, Александра, опасных пешеходных переходов в городе хватает. У некоторых стерлась разметка или сломался светофор. Он убежден, что новые конструкции смогут спасти человека от беды.

«Нужно, чтобы горел свет. Бывают места где водителям не видно переходит человек или не переходит дорогу. Из-за этого аварии случаются, людей сбивают», – говорит Александр.

Новые пешеходные переходы еще тестируют коммунальщики, сейчас работают с перебоями. Поэтому большинство горожан на такие зебры пока не обратили внимания. Однако, в нововведении хочет разобраться молодежь.

«Неизвестно как им пользоваться, нужно провесить инструкцию», – отмечает горожанка.

В городе запускают 4 таких безопасных перехода. Опоры оборудованы подсветкой. Поэтому ночью будет видно и знаки, и зебру. А солнечные панели с батареями защитят светофоры от обесточивания. Достаточно поднести руку к сенсорной кнопке и над дорогой включится стробоскоп. Это устройство, которое поможет привлечь внимание водителей во время движения. Но жители говорят, что на такое оповещение реагируют не все автомобилисты.

Средства на новую инициативу выдели международные доноры. По словам чиновников, устанавливать такие опоры по всему городу не будут. «В основном в тех местах, где большое скопление людей и где интенсивные пешеходные переходы. Ну и конечно там, где не хватает уличного освещения», – комментирует заместитель городского головы Лисичанска Андрей Якимчук.

Впрочем, как уверяют местные жители, есть и более опасные места. К примеру, возле центрального рынка и некоторых остановок. «Неудобно, потому что скученность ларечков, магазинов, и как раз в этом месте постоянно останавливаются маршрутки», – говорит одна из жительниц города.

Однако, статистика аварийности на дорогах в скором времени покажет, прижилась ли идея с переходами на солнечных батареях.

Источник: ТК «Донбасс»