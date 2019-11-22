Новосад рассказала о внедрении инклюзии уже в дошкольном образовании

Министр образования и науки Анна Новосад считает, что раннее вмешательство дает возможность внедрить инклюзии уже в дошкольном образовании. Об этом Новосад сказала в своем видеообращении к участникам форума «Обучение без препятствий: как сделать украинские школы инклюзивными – сегодня, 22 ноября, в Киеве, сообщает «Интерфакс – Украина».

«Раннее вмешательство дает возможность внедрить инклюзии уже в дошкольном образовании и потом легче интегрировать детей с особыми образовательными потребностями в школьную систему образования», – сказала министр.

Она отметила, что инклюзивное обучение и внедрение инклюзивного образования остается приоритетом для Минобразования и правительства.

Новосад добавила, что важный вопрос, над которым министерство намерено работать в 2020 году, – это подготовка учителей и ассистентов, которые смогут на качественном уровне предоставлять услуги по инклюзивному образованию.

Раннее вмешательство – междисциплинарная семейно-центрированная система помощи детям раннего возраста с нарушениями развития и детям групп биологического и социального риска, направленная на улучшение развития ребенка и повышение качества жизни семьи.

Как сообщалось, в январе Кабинет Министров Украины определил Министерство социальной политики национальным координатором по внедрению услуги раннего вмешательства, а в марте создал Национальный совет по вопросам раннего вмешательства.