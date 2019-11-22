На улицах Краматорска появились радары TruCam (Видео)

В Краматорске (Донецкая обл.) патрульные полицейские начали использовать лазерные радары TruCam. За превышение скорости движения автомобиля, водителям грозит штраф.

Радары показывают с какой скоростью движется автомобиль. В населенном пункте предусмотрена скорость – 50 км в час. Если водитель превысил эту отметку более чем на 20 км в час, ему грозит штраф в 255 грн. Вдвое больше придется выложить, если водитель едет со скоростью более 100 км в час.

Так, один из водителей авто, который нарушил правило и двигался со скоростью 76 км в час в населенном пункте, свою вину не отрицает. «В принципе я считаю, что правильно. Скорость нужно ограничивать, нужно ездить с правильной скоростью. Я понимаю, просто резко въехал в город, не успел замедлиться, виноват», – признается водитель Никита.

На одном из самых аварийных участков города по ул. Танкистов стоит знак. Он сообщает автовладельцам о том, что на дороге работает радар TruCam.

Жители жалуются, что зачастую водители буквально «несутся» по дороге, не притормаживая перед пешеходами. «Несутся. Когда въезжают в город, поселок, должны как-то приостанавливаться. Но такого нет. Бывает стоишь минут 15, ждешь, но не останавливаются», – делится одна из жительниц города.

С начала этого года в Славянске и Краматорске произошли более 800 аварий. Как отмечают полицейские, большинство из них – именно из-за превышения скорости.

«В результате этих ДТП погибли 24 человека, и 250 были травмированы. Поэтому приборы будут работать на улицах, которые считаются наиболее аварийно опасными. Пока в Краматорске это улицы Алексея Тихого, Танкистов, Дворцовая и бульвар Краматорский. В Славянске – улицы Банковская, Центральная и Генерала Батюка», – пояснила специалист пресс-службы патрульной полиции Краматорска и Славянска Ксения Шостацкая.

По данным правоохранителей, в течение первого дня работы радаров, патрульные составили 15 протоколов на нарушителей, которые превысили скорость.

Источник: ТК «Донбасс»