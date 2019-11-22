Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-бойцам «Торнадо»

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстации, которым к различным срокам лишения свободы были осуждены бывших бойцов батальона «Торнадо» за совершение тяжких преступлений, сообщает «УНН».

Апелляционный суд Киева рассматривал жалобу с марта 2018 года.

Напомним, Оболонский районный суд столицы приговорил восьмерых бойцов бывшей роты спецназначения МВД «Торнадо» на разные сроки, от 8 до 11 лет лишения свободы, а еще трех – к условным наказаниям.

17 июня 2015 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что в роте «Торнадо» возникла преступная группа, которая в Лисичанске Луганской области незаконно удерживала в подвале местных жителей, совершая против них насильственные действия побои, пытки, причинение телесных повреждений и особенно жестокое сексуальное насилие.

18 июня 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты патрульной службы особого назначения МВД Украины «Торнадо».

В общем обвинения «торнадовцев» включали, в частности создание преступной организации, превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, незаконное лишение свободы или похищении человека, пытки, доведение лица до покушения на самоубийство, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом и тому подобное.

Наибольшие сроки получили командир роты Руслан Онищенко и гражданин Беларуси Даниил Ляшук – 11 и 10 лет лишения свободы соответственно. Заместителю командира Николаю Цукурову назначили наказание в виде 9 лет тюрьмы, Ильи Холоду – 9,5 лет. Трое других фигурантов дела – Борис Гульчук, Максим Глебов, Никита Кущ получили по 9 лет, а Анатолий Пламадяла – 8 лет за решеткой. Еще четырех приговорили к 5 годам «условно» (с испытательным сроком). Это Юрий Шевченко, Роман Иваш, Андрей Демчук, и Никита Свиридовский.