Стало известно, зачем делегация ВСУ посетила Стратегическое командование НАТО

В период с 19 по 22 ноября состоялся визит делегации Вооруженных Сил Украины во главе с заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины генерал-лейтенантом Сергеем Наевым к Стратегическому командованию НАТО по операциям в город Монс (Королевство Бельгия). Об этом сегодня, 22 ноября, сообщила пресс-служба Минобороны.

По результатам встреч украинской делегацией получена развернутая информация о задачах и ответственности штабов стратегического и оперативного уровня при планировании и в ходе проведения операций.

Среди прочего, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины проинформировал представителей Стратегического командования НАТО по операциям о состоянии трансформации системы управления ВС Украины, политике безопасности и оперативной обстановке вокруг Украины, ситуации в районе проведения Операции объединенных сил, в том числе на участках разведения сил и средств.

Во время встречи генерал-лейтенанта Сергея Наева с начальником штаба Стратегического командования НАТО по операциям генералом Маркусом Кнейпом (Германия) стороны обменялись откровенными мыслями о намерениях относительно будущих профессиональных отношений.