На Донбассе заминировано 1,6 млн га территории (Инфографика)

Одно из последствий войны на Донбассе, которое Украина будет чувствовать годами, – это огромное количество заминированных территорий. В настоящее время на Донбассе взрывоопасными предметами заминировано 1,6 млн га территории, передает «Слово і Діло».

По данным ООН, один год боевых действий приводит к 10 годам работ по разминированию. То есть, даже если война закончится завтра, на разминирование уйдет около 50 лет.

Всего на Донбассе взрывоопасными предметами заминировано 1,6 млн га территории, из них 700 тыс. га – на подконтрольных Украине территориях. Самая сложная ситуация в Донецкой области, там заминировано 560 тыс. га.

Следует отметить, что в январе вступил в силу закон о противоминной деятельности в Украине. Он предусматривает создание Центра противоминных операций, который будет координировать процесс разминирования на Донбассе и других территориях страны. Для работ планируют привлекать государственные и частные организации.

Фото: «Слово і Діло».

Процесс разминирования еще и бьет по бюджету, по предварительным подсчетам, на 100 тыс. гектаров опасных территорий потребуется около 500 млн евро. К счастью, существует несколько программ международной помощи для решения проблемы. В частности, с 2016 года при финансовой поддержке США, Великобритании, Канады, Нидерландов, Германии, Чехии, Норвегии и других стран группы разминирования очищали от взрывоопасных предметов участки в Славянском, Лиманском и Бахмутском районах.

Кроме того, есть проект ООН по разминированию стоимостью 6,2 млн долл. Одна из целей проекта – повысить возможности Министерства обороны для проведения разминирования. Вдвое меньше стоимость проекта от Великобритании, его задача – очистка территорий от наземных мин и взрывоопасных остатков. Есть еще проекты США и Европейского союза с аналогичными задачами.

Фото: «Слово і Діло».

Заминированные территории – серьезная опасность для военных и мирного населения. По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины, с начала конфликта на Донбассе в результате взрыва мин погибли 234 военнослужащих (более 1 тыс. получили ранения) и 977 гражданских (ранены 1,5 тыс.).

В прошлом году Украина заняла 5 место в мире по количеству жертв мин и взрывоопасных предметов – 325 погибших. В этом рейтинге нашу страну опережают Афганистан (2,2 тыс. погибших), Сирия (1,5 тыс. погибших), Йемен (596 погибших) и Мьянма (430 жертв).