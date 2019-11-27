В Украине наличные можно будет получить в кассе магазина: Будет ли спрос на сервис

В Украине уже в ближайшее время можно будет снять наличные с банковской карты прямо в кассе супермаркета. Аналогичный сервис давно доступен жителям Европы, США, Турции. Однако, в Украине сервис вряд ли будет пользоваться массовым спросом, хотя нужен для удобства клиентов. Такое мнение высказал заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский, передает «Слово і Діло».

По его словам, если сравнивать даже с другими странами Европы, то в Украине на одного жителя приходится достаточно большое количество банкоматов, снять наличные – не проблема. Тем более, подчеркнул он, банки часто предлагают пакеты, которые позволяют снять деньги без процентов в разных банкоматах.

Экономист считает, что новый сервис будет полезен прежде всего жителям глубинки. Услуга будет полезна также в местах, где есть небольшие торговые точки, которые не принимают банковские карты. «Сервис сработает для каких-то отдельных случаев, но не массово. Например, если нужно что-то купить в переходе, на небольшом рынке и нужны наличные, а поблизости нет банкомата. Однако большого спроса на эту услугу не будет», – сказал Яблоновский.

Также эксперт отметил, что в супермаркетах, которые будут предоставлять такие услуги, для начала, вероятно, нужно будет что-то купить, расплатиться карточкой, а потом попросить снять еще определенную сумму, чтобы купить что-то на рынке.

По его мнению, в целом лучше совершать расчеты с помощью платежных карт, соответственно потребность снимать наличные постепенно отпадет.

«Украинцы привыкли, что не во всех случаях можно расплатиться карточкой, поэтому все равно у большинства есть наличные в кошельке. Большая часть людей будет привычным образом расплачиваться, снимать деньги с банкомата. На первом этапе новый сервис, наверное, будет лишь дополнительным на случай неожиданных расходов при условии, что в кошельке не оказалось наличных», – убежден Дмитрий Яблоновский.