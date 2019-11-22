С медицинской реабилитации в Болгарии вернулись 9 украинских защитников

Сегодня 9 украинских бойцов вернулись с реабилитации из Болгарии. Среди бойцов, которые проходили двухнедельную медицинскую помощь – 4 спецназовца из Национальной гвардии и 5 воинов из Вооруженных Сил Украины. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба МВД.

Все они являются участниками боевых действий и получили ранения в зоне ООС.

Во время реабилитационного периода их лечение было акцентировано на проблемах с периферийной нервной системой, с последствиями переломов и болевых синдромов.

Также в последнее время проходили курс реабилитации: 14 бойцов – в Грузии, 2 – в Польше, 3 – в Латвии и перед этим еще 5 – в Болгарии.

Добавим, что на зарубежную реабилитацию направляются военнослужащие с травмами периферической нервной системы, опорно-двигательного аппарата (последствиями огнестрельных переломов костей, повреждениями нервных сплетений и нервных стволов, контрактурами, болевыми синдромами) и др.

Согласно Имплементационному Соглашению между Кабинетом министров Украины и Организацией НАТО на 2019 год о реализации сотрудничества в сфере медицинской реабилитации вводится Проект медицинской реабилитации в Болгарии раненых украинских военнослужащих, проходящих действительную военную службу и уволенных в запас.