Сводка из зоны ООС за 22 ноября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ), в том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения – минометов калибра 82 мм и 120 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции Объединенных сил 6 раз:

вблизи Талаковки и Водяного – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Песок – из стрелкового оружия;

вблизи Тарамчука и, дважды вблизи Красногоровки – из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

неподалеку Шум – из ручных противотанковых гранатометов;

вблизи Новгородского – из минометов калибра 120 мм;

дважды у Причепиловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

2 раза вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;

2 раза вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

«22 ноября ранения в результате обстрелов получил один наш защитник. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб во время дорожно-транспортного происшествия», – сообщили в штабе ООС.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

В «ДНР» утверждают, что за минувшие сутки их позиции были обстреляны 9 раз из РПГ/СПГ, минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия. В зоне обстрела оказались Доломитное, Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (терминал), Спартак, Еленовка, Ленинское, Саханка. Жертв среди мирных граждан нет.

В «ЛНР» заявили, что за минувшие сутки со стороны ВСУ обстрелов не зафиксировали.