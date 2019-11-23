RU
Все новости

В Луганске разворовали систему мониторинга безопасности шахт Донбасса

23.11.19 09:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Луганске разворовали уникальную систему мониторинга безопасности работ в шахтах Донбасса. Об этом рассказал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«В 2013 году в Луганске я принимал участие от профсоюзов в открытии унифицированной трансакустической системы, которую профинансировали не помню из какого фонда, вроде американцы. Установили систему, которая показывала, что на какой-то шахте поднимается концентрация метана. Это было видно, сразу шло в центр [управления системы] и моментально принимались меры на упреждение», – сказал он.

«Сейчас он закрыт, там все разворовано, как мне сказали, ничего не работает. Этот центр находился в Луганске, к нему были подключены шахты Луганской и Донецкой областей», – добавил Лисянский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк