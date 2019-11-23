Ситуация в пунктах пропуска утром 23 ноября: Проезда ожидали 165 авто

Сегодня утром, 23 ноября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 22 ноября линию разграничения через КПВВ пересекли 44,6 тыс. человек и 5,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10160 человек и 1165 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9315 человек и 1520 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9460 человек и 1870 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4455 человек и 965 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11215 человек.

Сегодня утром на КПВВ проезда ожидали 165 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30 / 50;

КПВВ «Марьинка» – 30 / 25;

КПВВ «Новотроицкое» – 30 / 0;

КПВВ «Гнутово» – 0 / 0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня утром обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Юлия: «8:42. [Пешая очередь из Горловки в Майорск]. На ДНР полная сетка».

КПВВ «Марьинка»:

Сергей: «8:46. [Очередь на Каргиле]. Пеших много, 6 автобусов, льгота почти до моста»;

«С Л»: «9:25. 1,5 часа назад на Каргиле в сторону Украины льготы машин 60, основная была до начала моста»;

Андрей: «9:46. На Марьинке в сторону Донецка 30-40 машин, двигаемся умеренно».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Psy»: «7:46. [Из Еленовки в Украину]. Льготная очередь 20/25 авто»;

Алеся: «8:54. [Общая очередь на Еленовке в Украину]. Очередь большая, за час продвинулись на 30 метров, все печально»;

Николай: «9:17. А что такое 30 метров = 5 авто среднего класса с учетом дистанции между ними... 5 авто в час – это очень печально»;

Эдуард: «9:30. На Еленовке машин около 70 в сторону Украины».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.