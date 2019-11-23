Дети, милитаризация и пропаганда: Как Россия в «Л-ДНР» создает новое оружие

В «Л-ДНР» российская пропаганда создает новое оружие против Украины, проводя политизацию и милитаризацию детей. Об этом рассказал представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

«Ситуация там очень критическая, начиная от школ и заканчивая производством. В школах два раза в день включается "гимн Л-ДНР" – утром и в конце дня. Идет тотальная милитаризация и тотальная политизация детей. Милитаризация – это детей прогоняют через созданные военные лагеря», – сказал он.

«Если мы разделим, на оккупированных территориях три составляющих – это обычная жизнь, политическая и социально-экономическая жизнь граждан. Шахты там находятся в упадке, зарплаты там не платятся, большинство шахт закрыты, и закрыты неправильно, вода из них не откачивается. Я к чему это говорю: денег у НВФ при поддержке РФ на развитие нет, но зато они прекрасно финансируют молодежные так называемые "патриотические клубы"», – продолжил Лисянский.

По его словам, в «Л-ДНР» работают несколько таких «патриотических клубов», есть и отдельные – для девочек, где детей учат собирать и разбирать автоматы, стрелять, устанавливать мины. «Смотришь на это все – это один большой проект. Его направление – РФ не борется на данный момент за территорию, она борется за умы и сердца наших граждан – молодежного подрастающего поколения для того, чтобы они потом внедряли их политику и их какие-то политические указания. Это то, что мы видим сейчас», – рассказал представитель омбудсмена Украины.

«Они запустили политический проект – так называемый "молодежный парламент" "ЛНР" и "ДНР", выбрали "депутатов", и дети там все говорят: "Я хочу объединения с РФ". Но дети же это говорят потому, что с ними поработали, дали эту идеологию. Это все один проект – они набирают на будущее, мыслят на 10-15 лет вперед, чтобы у них были отравленные пропагандой молодые люди, которые будут внедрять эту политику», – резюмировал Лисянский.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV