На КПВВ «Марьинка» изъяли компьютерную и бытовую технику

В Донецкой области на КПВВ «Марьинка» в пятницу, 22 ноября, изъяли компьютерную и бытовую технику, которую пытались провезти с нарушением правил. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера пограничные наряды Краматорского отряда совместно с работниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" помешали двум попыткам перемещения на временно оккупированную территорию Украины компьютерной и бытовой техники с нарушениями установленных правил. Товары на общую сумму почти 50 тыс. грн изъяты представителями ГФС для дальнейшего процессуального оформления», – говорится в сообщении.

«Также на КПВВ "Марьинка" пограничный наряд отказался от неправомерной выгоды в сумме 6000 руб. РФ, которую пытался предоставить гражданин Украины за беспрепятственный пропуск на временно оккупированную территорию. По факту обнаружения признаков преступления, предусмотренного ст. 369 Уголовного кодекса Украины, проинформированы сотрудники Нацполиции», – сообщили в Госпогранслужбе.