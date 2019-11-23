«С самогоном борьба – больше бабла»: В «ДНР» ввели «уголовную» ответственность за торговлю алкоголем

В «ДНР» с 22 ноября «депутаты народного совета» ввели «уголовную» ответственность за «незаконную» розничную продажу алкоголя. Об этих новшествах местным интернет-ресурсам рассказал «депутат народного совета республики» Любомир Пушкин.

По его словам, «уголовный кодекс ДНР» был дополнен статьей «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».

«Статья устанавливает уголовную ответственность за незаконную розничную продажу алкогольной продукции в том случае, если она совершена неоднократно лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушениями определенных норм закона ДНР "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий", либо физическим лицом», – заявил Пушкин.

«Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере до 80 тыс. руб. (30,4 тыс. грн по курсу местного банка на 23.11.2019, – прим. ред.) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3-х до 6 месяцев, либо исправительные работы на срок до 1 года», – сообщил он.

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