«С самогоном борьба – больше бабла»: В «ДНР» ввели «уголовную» ответственность за торговлю алкоголем

В «ДНР» с 22 ноября «депутаты народного совета» ввели «уголовную» ответственность за «незаконную» розничную продажу алкоголя. Об этих новшествах местным интернет-ресурсам рассказал «депутат народного совета республики» Любомир Пушкин.
По его словам, «уголовный кодекс ДНР» был дополнен статьей «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции».
«Статья устанавливает уголовную ответственность за незаконную розничную продажу алкогольной продукции в том случае, если она совершена неоднократно лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушениями определенных норм закона ДНР "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, алкогольной продукции и табачных изделий", либо физическим лицом», – заявил Пушкин.
«Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере до 80 тыс. руб. (30,4 тыс. грн по курсу местного банка на 23.11.2019, – прим. ред.) или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3-х до 6 месяцев, либо исправительные работы на срок до 1 года», – сообщил он.
На эту информацию отреагировали пользователи социальной сети:
- Влад: «Короче, надо оптом торговать»;
- Кристина: «Даже не административную...»;
- Вячеслав: «Странно»;
- Андрей: «Смешно»;
- Олег: «Еще один повод для коррупции»;
- «Jack Krauser»: «Ну, концерт будет наконец-то?»;
- Дмитрий: «С самогоном борьба, чтобы получить больше бабла»;
- «Михал Михалыч»: «Пару десятков посадят, и как бабушка пошепчет! Алкоголь – яд! Все больше людей это понимают»;
- Инесса: «А пить-то можно???»;
- Анна: «Очередной смех»;
- Николай: «Кто-то сливает свой бизнес наливаек и переходит в другую сферу»;
- «Ivanivanih Ivanov»: «Все как обычно – просто борьба алкомафии с наркомафией за потребителей. Так сказать, обычные рыночные отношения»;
- Степан: «Ура, товарищи, Донецк самый трезвый город – шахты закрыли – уря!!!»;
- Виталий: «Не так надо, наоборот, разрешить продажу алкоголя, легких наркотиков, легализация азартных игр, а в России наоборот – запретить и люди к нам попрут, и бюджет пополнят. Сидят в правительстве бездари только и можете, что цены повышать»;
- Сергей: «Нужно вообще запретить, а то народ спивается. Я с 17-лет не пью эту гадость, фу, мерзость – алкоголь»;
- Валик: «Ну, что, дончане, да здравствует боярышник, он-то законный».