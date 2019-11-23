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Зеленский обсудил «Нормандский формат» с премьером Канады

23.11.19 12:11

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за последовательную позицию Канады по сохранению политики санкций против России. Об этом шла речь во время телефонного разговора между ними, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Джастин Трюдо, со своей стороны, приветствовал освобождение пленных украинских моряков и возвращение захваченных Россией судов.

Он также положительно оценил договоренность о проведении саммита в «Нормандском формате» 9 декабря. Глава канадского правительства одобрительно отозвался о решительных шагах президента Украины в рамках реализации амбициозной программы реформ и заверил, что Канада продолжит оказывать активную помощь в этом направлении.

Владимир Зеленский выразил надежду на постепенную либерализацию Канадой визового режима для граждан Украины, что еще больше укрепит отношения между народами двух стран.

Президент Украины также пригласил премьер-министра Канады Джастина Трюдо посетить нашу страну с официальным визитом.

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