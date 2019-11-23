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В районе Петровского продолжается демонтаж фортификаций и разминирование

23.11.19 12:43
Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»
Фото: скриншот видео ТК «UA: Донбасс»

В районе Богдановки и Петровского (Донецкая обл.) в ходе процесса разведения сил и средств продолжается разминирование и демонтаж фортификационных сооружений. Об этом в пятницу, 22 ноября, рассказал начальник пресс-центра операции Объединенных сил Андрей Агеев.

«Продолжаются зеркальные мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения. Демонтаж был начат в 12:00 13 ноября и будет продолжаться до 6 декабря также до 12:00 – то есть с 6-го дня с начала разведения до 28-го дня», – сказал он.

«Сейчас на участке №3 вблизи Петровского, по расчетам ГСЧС Украины, во время практических мероприятий по выявлению взрывоопасных предметов и разминирования территорий было выявлено 158 взрывоопасных предметов и еще 9 – с начала демонтажа [фортификаций]. Всего – 167 взрывоопасных предметов», – проинформировал Агеев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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