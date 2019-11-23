Уязвима, но с признаками улучшения: Moody's улучшило прогноз рейтингов Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтингов правительства Украины со «стабильного» на «позитивный», подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украине на уровне «Caa1». Об этом говорится в сообщении агентства в ночь на сегодня, 23 ноября, пишет « Интерфакс – Украина » .

«Подтверждение рейтингов Украины "Caa1" отражает ее значительную внешнюю уязвимость, хотя и показывает признаки улучшения», – говорится в сообщении.

Moody's указывает, что значительные выплаты по внешнему долгу в будущие годы – отсутствие новой программы Международного валютного фонда (МВФ) – требуют постоянного доступа к рынкам. Одновременно сдерживание восходящего движения кредитного рейтинга продолжает риск нового обострения геополитической напряженности.

Ключевыми факторами для улучшения прогноза агентство назвало восстановления валютных резервов Украины, которое снижает внешнюю уязвимость в контексте крупных внешних выплат, а также улучшение макроэкономической стабильности страны и перспективы восстановления реформ, что усиливают экономическую устойчивость страны.

Одновременно Moody's подтвердило рейтинг «Ca» по еврооблигациям суммой $ 3 млрд, которые Украина продала России в декабре 2013 года и которые являются предметом спора в Лондоне между двумя правительствами из-за международного вооруженного конфликта.