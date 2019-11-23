Гослесхозы начали продажу новогодних елок: Названы цены

В этом году государственными лесохозяйственными предприятиями планируется реализовать более 500 тыс. шт. новогодних елок. Выращенные деревья, запланированные для реализации, заготавливаются под заказ покупателей, сообщает пресс-служба Госагентства лесных ресурсов.

По Украине средняя цена, при покупке елок в государственных лесхозах, составляет 75 грн за погонный метр. Елки в горшках можно приобрести в среднем от 100 грн (цены формируются в зависимости от породы и размера).

В сообщении отмечается, что госпредприятия начали реализацию новогодних елок, которые заготавливаются на специальных плантациях или при проведении рубок формирования и оздоровления лесов. Такие методы минимизируют вред для окружающей среды.

Стоит отметить, что сфере управления Гослесагентства принадлежат 73% лесного фонда Украины, а потому обеспечением новогодними елками занимаются еще и другие лесопользователи.

Проводятся мероприятия для того, чтобы удовлетворить потребность в новогодних елках, не нанося вреда для леса:

на площади около 5 тыс. га созданы специальные плантации новогодних елок, где растет 14,1 млн шт. хвойных деревьев разных пород и возраста, из них 2,8 млн шт. стандартные, которые пригодны для реализации;

ежегодно в декабре предполагается проведение рубок ухода за лесом в загущенных молодняках, где без ущерба для леса можно выбрать (отсортировать) около 1 млн. шт. новогодних елок;

в ряде областей выращивают елки в горшках;

есть возможность в достаточном количестве обеспечить потребности в ветвях хвойных пород для создания новогодних композиций, чтобы украсить жилище оригинальным елочным букетом, а не рубя все дерево.

Также уточняется ассортимент пород, выращиваемых в качестве новогодних елок: сосна обыкновенная, сосна Палласа (крымская), ель европейская (ель), пихта белая (пихта).

Заготовка елок производится по заявкам торговых организаций и потребителей.